Chelsea: Sarri optimiste pour Kanté

Touché aux ischio-jambiers et absent lors des deux derniers matches de Chelsea, N’Golo Kanté pourrait être rétabli pour la finale de la Ligue Europa, mercredi prochain contre Arsenal à Bakou.

C’est ce qu’espère son entraîneur Maurizio Sarri, présent en conférence de presse mercredi. "On essaie de récupérer Kanté, a expliqué le technicien italien. Il a participé à l’entraînement mardi avec le groupe, on est donc optimiste. Il n’y a aucune chance pour Rüdiger, et Loftus-Cheek et Callum ne joueront pas non plus. Le seul qui peut être rétabli à temps, c’est Kanté."