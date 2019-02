Chelsea: Giroud, porte-bonheur européen ? 

Au sortir d'une déroute contre Manchester City (6-0) en Premier League, Chelsea a profité de son déplacement à Malmö jeudi soir, en 16e de finale aller de Ligue Europa, pour renouer avec le succès (1-2). Et Olivier Giroud a su exploiter le temps de jeu qui lui était proposé pour se mettre en lumière. D'une jolie "Madjer" avant l'heure de jeu (0-2, 58e), qui offrait le break aux siens, l’ancien Montpelliérain a ainsi fait trembler les filets lors de ces quatre dernières apparitions sur la scène européenne. Une première chez les Blues depuis Victor Moses en mai 2013. Une année au cours de laquelle les Londoniens avaient soulevé la Ligue Europa…

