Chelsea chasse le blues

Troisième de Premier League, finaliste de la League Cup, et désormais vainqueur de la Ligue Europa. Finalement, ce n'est pas si mal pour Chelsea, où les psychodrames ont pourtant paru s'accumuler tout au long de la saison - avec en point d'orgue ce fameux clash entre Kepa et Maurizio Sarri, en finale de la League Cup contre Manchester City. D'autant que les Blues n'ont pas fait semblant mercredi lors de la finale de C3, battant largement leurs amis londoniens d'Arsenal (4-1) à Bakou, sur les coups de 0h50 heure locale. Avec N'Golo Kanté, qui était bien titulaire. Comme Alexandre Lacazette, clairement trop neutre.

Chelsea prive du même coup Arsenal de Ligue des champions la saison prochaine (tout en qualifiant directement Lyon). Est-ce de nature à reconsidérer la position de Sarri, qui ne cesse d'être annoncé sur le départ ? S'il quitte le club là-dessus, sa trace restera franchement positive. Et Olivier Giroud restera à tout jamais comme l'homme qui, cette saison, aura symbolisé la réussite des pensionnaires de Stamford Bridge sur la scène européenne. Le Français, auteur de l'ouverture du score, a encore marqué, délivré une passe décisive et provoqué un penalty.

Pourtant, les Gunners ont dominé la première période, avec des occasions pour Özil (9e) ou Xhaka (28e), ainsi qu'un penalty peut-être oublié pour Alexandre Lacazette (17e). Giroud, déjà près de lancer les siens à l'approche de la pause (39e), a débloqué la situation à la reprise (1-0, 49e), imité ensuite par Pedro (2-0, 60e) et Eden Hazard sur penalty (3-0, 65e).

Le magnifique but d'Iwobi (3-1, 69e) n'a même pas permis d'y croire pour les joueurs d'Unai Emery (3-1, 69e) qui perd donc sa première finale de Ligue Europa en quatre matches. Trois minutes plus tard, Eden Hazard y est en effet allé de son doublé (4-1, 72e). Le Belge était même proche du triplé (75e), et Willian (77e) puis Cesar Azpilicueta (81e) auraient aussi pu porter le score à 5-1. Ç'aurait été un peu cher payé, mais révélateur aussi du naufrage de Laurent Koscielny et ses coéquipiers en défense. C'est encore un échec pour Arsenal, le cinquième en six finales de Coupe d'Europe.