Chelsea: Avec Kanté et Giroud contre Arsenal

Incertain après avoir été touché à un genou samedi à l’entraînement, N’Golo Kanté pourra bien tenir sa place mercredi soir (21h) à Bakou, lors de la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal.

Son compatriote tricolore Olivier Giroud est également titulaire, lui qui a été préféré à Gonzalo Higuain à la pointe de l’attaque des Blues, par ailleurs privés d’Antonio Rudiger, Ruben Loftus-Cheek et Callum Hudson-Odoi sur blessure.

Le onze de Chelsea: Arrizabalaga – Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson – Kanté, Jorginho, Kovacic – Pedro, Giroud, Hazard.

Kante starts for the Blues!



Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV