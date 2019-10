C'est service minimum pour les Red Devils

"Nous voulons construire sur la bonne performance contre Liverpool." Ole-Gunnar Solskjaer sait toute la valeur de ce nul (1-1) enregistré dimanche dernier, à Old-Trafford, par des Red Devils auxquels on promettait une véritable boucherie face à des Reds, qui auront pourtant concédé leurs premiers points de la saison dans ce derby d’Angleterre.

Cette sortie de l’anonymat d’une saison pour l’heure tellement décevante pour Manchester United, toujours planté à une indigne 14e place au classement de Premier League, devait être confirmée ce jeudi, sur la scène si peu sexy de la Ligue Europa, à l’heure d’entamer en Serbie, sur le terrain du Partizan Belgrade, une série de quatre déplacements (*).

Une seule frappe cadrée

Mission accomplie pour le capitaine Harry Maguire, dont c’était les grands débuts européens (il avait dû se contenter d’un match de qualification avec Hull en Ligue Europa), et son équipe, appuyée comme face à Liverpool sur une défense à trois. Visiblement une bonne base pour enregistrer un clean-sheet (0-1) et ce premier succès à l’extérieur après onze matches infructueux (4 nuls, 7 défaites), toutes compétitions confondues. Depuis le 6 mars dernier et une fameuse qualification au Parc des Princes aux dépens du PSG en Ligue des champions (1-3).

On se gardera bien d’affirmer que Man Utd s’est relancé, mais dans sa situation si inquiétante, toute bonne nouvelle est à ne pas négliger, même si c’est après tout un 14e match sans défaite dans la compétition – depuis novembre 2016 et un revers à Fenerbahçe.

Service minimum, suite au poteau trouvé par Jesse Lingard (39e), avec ce penalty que transforme Anthony Martial après une faute provoquée par le jeune Brandon Williams (19 ans) sur ce qui n’est jamais que le premier tir cadré des siens depuis la 89e minute du premier match de groupe contre Astana (0-1, 43e).

Bref, pas de quoi pavoiser à la mi-temps, d’autant plus que le Partizan va pousser et copieusement dominé la seconde période. Au point de mériter sans doute un penalty pour une main de Brandon Williams que ni l’arbitre… ni la VAR, absente en Ligue Europa, n’accorderont (65e). Les Mancuniens vont serrer les dents jusqu’au bout pour s’emparer seuls des commandes de leur groupe, mais le constat n’est guère reluisant, puisque le but vainqueur de Martial aura été inscrit sur le seul et unique tir cadré des visiteurs. Vu comme ça, forcément…

(*) MU enchaînera à Chelsea (League Cup), à Norwich et à Bournemouth (Premier League).