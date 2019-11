C'est déjà fini pour les Rennais !

A peine huit mois après avoir vibré jusqu’en huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais est piteusement éliminé de cette même compétition dès la 4e journée de la phase de poules. Les hommes de Julien Stéphan espéraient pourtant réaliser une nouvelle remontada au classement, comme l’an dernier, mais c’est tout le contraire qui s’est déroulé jeudi soir en Roumanie. Ils ont perdu tout espoir au terme d’une nouvelle défaite contre Cluj (1-0).

Les Rouge et Noir méritaient déjà mieux il y a deux semaines lors de leur défaite au Roazhon Park face à cette même équipe (0-1), mais leur début de match catastrophique (exclusion d’Edouard Mendy à la 5e, ouverture du score adverse à la 9e) les avait particulièrement plombés. Cette fois-ci, à 11 contre 11, les Bretons ont été bien supérieurs, mais ont tout simplement été incapables de marquer le moindre but malgré d’innombrables occasions. Le coach rennais avait en effet opté pour un dispositif ambitieux, en 4-4-2, et Clément Grenier, enfin de retour dans le onze, a enclenché de nombreuses offensives.

Seulement les Rennais sont tombés sur un gardien adverse en feu. Adrien Hunou (6e), Benjamin Bourigeaud (11e) et M’Baye Niang (13e) ont d’abord sollicité Giedrius Arlauskis en début de match sans ouvrir le score. Bousculés, les Roumains se sont ainsi regroupés dans leur camp et le SRFC a alors eu deux énormes occasions par M’Baye Niang (35e) et Romain Del Castillo (54e), à chaque fois sorties par le portier lituanien. Une simple tête au premier poteau de Mario Rondon, à l’approche de la fin du temps réglementaire (1-0, 87e), a fini par terrasser les vainqueurs de la dernière Coupe de France…