Bruno Fernandes, Monsieur Ligue Europa

Depuis son arrivée en janvier, Bruno Fernandes a permis à Manchester United de passer de la septième à la troisième place du championnat d'Angleterre. Mais c'est en Ligue Europa que le Portugais a été le plus efficace cette saison. Entre le Sporting Lisbonne et le club anglais, le milieu de terrain a été impliqué sur 11 buts en neuf apparitions. En C3, il a été décisif toutes les 65 minutes. Un rendement qui a permis à la formation portugaise de sortir des poules et aux Mancuniens de rallier les demi-finales de la compétition. Son dernier exploit remonte à lundi dernier quand il a transformé un penalty lors de la prolongation contre Copenhague (1-0). Ce sang-froid et cette efficacité permettent aujourd'hui aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de viser un titre continental pour récompenser cette saison pleine de promesses.

Bruno Fernandes, meilleur buteur de la Ligue Europa ?

21 – Since the start of the 2017-18 Europa League, Bruno Fernandes (13 goals, 8 assists) has had a direct hand in 21 goals in the competition; more than any other player in this period. Omnipresent. #UEL pic.twitter.com/ekm9pVUCF0

— OptaJoe (@OptaJoe) August 10, 2020

Sur le plan individuel, le joueur de 25 ans peut aussi espérer remporter un trophée. Avec sept buts, il est bien parti pour être élu meilleur buteur de la compétition. Un honneur qui viendrait récompenser une longue histoire d'amour entre lui et la Ligue Europa. Remarqué dans le championnat portugais, le natif de Maia a souvent impressionné sur la scène continentale.Une régularité incroyable. C'est bien simple, personne n'a fait aussi bien sur cette période.S'il marque souvent, l'international portugais est également redoutable pour offrir des buts à ses coéquipiers. Cette saison en Ligue Europa, seuls Galeno et Juan Mata ont délivré plus de passes décisives que le néo-Mancunien.Un titre serait le moyen idéal de refermer le livre de ses exploits en C3. L'an prochain, c'est en Ligue des Champions qu'il aura l'occasion de briller grâce à ses prestations en Premier League et à la troisième place des Red Devils au classement final.