Borussia Dortmund - Rose : "Nous n'avons pas accompli notre tâche"

Rose assume sa responsabilité dans l'échec

Dauphin du Bayern Munich en Bundesliga - à 6 points - le Borussia Dortmund - sans Erling Haaland - a débuté de la pire manière possible son aventure dans les 16èmes de finales de la Ligue Europa avec une humiliation subie face aux Glasgow Rangers (2-4). Marco Rose, le coach du BvB, a confié ses impressions après la rencontre, fortement déçu par le résultat final. "Bien sûr que nous nous retrouvons dans une situation difficile. Nous avons perdu avec un écart de deux buts. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur donc cela pourrait nous aider.(le stade des Rangers)Aujourd'hui (jeudi), nous n'avons pas accompli notre tâche. Ce sera difficile mais néanmoins, nous nous préparerons pour ce match afin de garder toutes nos chances", a-t-il indiqué dans des propos relatés par L'Equipe.

Pour autant, il n'a pas estimé avoir perdu la main sur son vestiaire. "J'ai le sentiment d'être écouté par les gars. Nous parlons lors des réunions et je les vois acquiescer avec leur tête quand on parle. Quand je leur parle de certaines phases de jeu, je vois qu'elles sont comprises. Mais le challenge est de les reproduire en match et c'est ma responsabilité", a glissé Rose, en poste depuis l'entame de la saison. Le natif de Leipzig a également regretté les quelques erreurs observées lors des buts encaissés : "Aujourd'hui (jeudi), il y a eu deux coups de pied arrêtés. Il y avait la main de Dan-Axel (Zagadou) et une autre ''déception'' sur corner. Une simple erreur sur l'aile a mené au troisième but et avant le quatrième, il y a eu une perte de balle trop facile. Ce sont tous ces détails qui nous ont mis dans la mauvaise direction. Mais nous n'avons pas fait assez pour aller dans la bonne."

Afin d'oublier cette déconvenue, Dortmund recevra le Borussia Mönchengladbach, dimanche en Bundesliga (17h30). Il sera ensuite temps de songer au match retour face aux Rangers qui devrait être plutôt animé pour le Borussia, qui pourrait être éliminé et n'avoir plus que le championnat à disputer jusqu'au terme de la saison. Pour rappel, la formation de Marco Rose a été sortie en Coupe d'Allemagne par St Pauli, leader de la seconde division, en huitièmes de finales (2-1).