Ben Arfa rassemble les peuples

Hatem Ben Arfa, qui n'a pas forcément réussi son meilleur match avec Rennes jeudi, a pu compter sur ses coéquipiers pour aller chercher une magnifique qualification sur le terrain du Betis Séville (en 16e de finale de Ligue Europa). "On est très heureux pour le club, pour la ville et la Bretagne", lâche l'ancien Parisien sur RMC Sport, juste après le match.

"C'est la première fois de l'histoire qu'ils vont vivre ça, on est vraiment très contents de leur amener." Ben Arfa parle bien sûr des supporters, qui ont fait un impressionnant déplacement à 3 000 personnes en Espagne. "On a montré une grande personnalité, le coach nous a donné un plan pour les contrarier. On a eu beaucoup de possession, même si on était à l'extérieur. On a répondu présent, on peut savourer."

Ben Arfa n'est pas seulement patriote breton: "On est très contents pour toute la France. On espère que Paris et Lyon vont passer aussi, comme ça on passera de bons moments tous ensemble. On veut aller le plus loin possible. Si on joue comme ça, avec beaucoup d'orgueil, il n'y a pas de limite." Rennes disputera ses deux prochains matches, en huitièmes, à cheval sur les semaines des matches retour du PSG et de l'OL en C1.