Aubameyang : « J’ai contracté la malaria »

C'est sans Pierre-Emerick Aubameyang qu'Arsenal s'est qualifié aux dépens du Slavia Prague, jeudi soir en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Dans un post Instagram, l'attaquant a expliqué la raison de cette absence : l'ancien Stéphanois est atteint du paludisme, une maladie qu'il a contracté lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale du Gabon, le mois dernier pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, conclues par la qualification des Panthères.

« Hey les gars ! Merci pour tous les messages et appels. Malheureusement j'ai contracté la malaria lorsque j'étais avec l'équipe nationale du Gabon il y a quelques semaines, a écrit "PEA". J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital cette semaine mais je me sens déjà mieux chaque jour, grâce aux excellents docteurs qui ont détecté et traité le virus très vite. »