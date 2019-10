ASSE-Printant: "L'équipe m'a plu"

Jeudi soir, à l'occasion de la 2e journée de Ligue Europa et du nul des siens contre Wolfsburg à Geoffroy-Guichard (1-1), Ghislaint Printant a peut-être dirigé pour la dernière fois l'AS Saint-Etienne. En effet, Claude Puel serait tout proche de poser ses valises sur le banc de touche forézien.

Néanmoins, l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset a fait comme si de rien n'était au moment de commenter, après coup, la prestation des Verts face à cet adversaire allemand. "Saint-Étienne a fait un match plein et a répondu aux attentes d’un match de coupe d’Europe. On a été présents dans les duels. Jusqu’à la 95e minute, on a tout mis en œuvre pour aller chercher cette victoire, a noté l'intéressé via le site officiel du club. S’il y a match nul à la fin, c’est parce que Wolfsburg a été très performant sur le plan défensif. L’équipe m’a plu et était vraiment dans l’état d’esprit et l’idée directrice que le staff souhaitait pour faire face à un bel adversaire".