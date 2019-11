ASSE: Kahzri et Perrin de retour en Ukraine

Claude Puel espère que la bonne dynamique qu'il a su insuffler dans les rangs de l'AS Saint-Etienne, depuis qu'il s'est installé sur le banc des Verts, va trouver son prolongement sur la scène européenne, où son équipe reste cette saison à la recherche de sa première victoire. Mais le technicien est privé pour le déplacement sur le terrain des Ukrainiens d'Oleksandria ce jeudi (21h) de William Saliba, Yohan Cabaye et Yann M'Vila.

Le successeur de Ghislain Printant choisit pour ce match de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa de titulariser notamment David Nordin et Jean-Eudes Aholou dans un onze de départ que réintègrent également Loïc Perrin et Wahbi Khazri, remis sur pied. Robert Beric complète également le secteur offensif des Verts pour ce rendez-vous qui doit permettre de se replacer dans la course à la qualification.

Le onze de l'ASSE : Ruffier - Kolodziejczak, Perrin, Fofana - Debuchy, Aholou, Youssouf, Bouanga - Khazri, Beric, Nordin.