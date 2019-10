ASSE: Cabaye sur le banc face à Wolfsbourg

Battu sur la pelouse de La Gantoise (3-2) lors de la 1ère journée de Ligue Europa (groupe I) il y a deux semaines, Saint-Etienne a depuis renoué avec le succès en Ligue 1 sur le terrain de Nîmes (0-1), dimanche dernier. Les Verts ont l’opportunité de poursuivre sa dynamique ce jeudi soir à Geoffroy-Guichard face au leader du groupe, Wolfsbourg, à 18h55.

Une rencontre que la troupe de Ghislain Printant disputera sans Ruffier, Palencia, Monnet-Paquet, Gabriel et Aholou, blessés. William Saliba pourrait récupérer sa place de titulaire dans l’axe de la défense, et l’attaquant slovène Robert Beric est pressenti pour être aligné à la pointe de l’attaque des Verts avec Khazri. Denis Bouanga et Yohan Cabaye pourraient occuper le banc. L’ASSE devrait jouer en 4-4-2 comme contre Nîmes.

L’équipe probable: Moulin - Debuchy, Saliba, Perrin (cap.), Kolodziejczak - Hamouma, Youssouf, M'Vila, Nordin - Khazri, Beric.