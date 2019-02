Arsenal-Rennes inversé 

Contrairement à ce qui a été décidé lors du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais recevra Arsenal au match aller, le 7 mars, avant d’aller à l’Emirates Stadium, la semaine d’après. Et non le contraire...

Comme le veut le règlement de l’UEFA, les Gunners ont obtenu le droit d’inverser la rencontre car Chelsea affrontera le Dynamo Kiev dans le même temps à Stamford Bridge. Les deux clubs londoniens ont pourtant joué le même jour, jeudi, en 16e de finale retour, mais ils ont visiblement fait une demande auprès de l’instance européenne pour les 8e.

We will play our away leg first due to @UEFA's city-clash rule pic.twitter.com/n5lj9qCh2w