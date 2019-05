Arsenal: Mkhitaryan va manquer la finale pour raisons de sécurité

Henrikh Mkhitaryan va manquer la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, qui aura lieu le 29 mai prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. L'Arménien, dont le pays se trouve en conflit avec l’Azerbaïdjan, ne fera pas le déplacement pour des raisons de sécurité, comme le confirme la presse anglaise.

Le milieu de terrain des Gunners (6 buts en 26 matches de Premier League cette saison) avait déjà manqué la rencontre de son équipe à Qarabag (0-3), le 4 octobre dernier, toujours en Ligue Europa.

"Nous avons étudié de manière approfondie toutes les options possibles pour que "Micki" fasse partie de l'équipe, mais après en avoir discuté avec lui et sa famille, nous avons convenu collectivement qu'il ne fera pas partie de notre groupe de voyage. Nous avons écrit à l'UEFA pour lui faire part de notre profonde préoccupation face à cette situation. "Micki" a été un joueur clé dans notre course à la finale, donc c'est une grosse perte pour nous du point de vue de l'équipe", a réagi le club anglais sur son site officiel.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



