Arsenal-Lacazette: "Un match quasi parfait"

Si Alexandre Lacazette a dû laisser la vedette à son compère Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un triplé, l’ancien Lyonnais n’en a pas moins signé une nouvelle belle performance face à Valence, se fendant d’un but tandis qu’Arsenal s’imposait 4-2 en Espagne et se qualifiait ainsi pour la finale de la Ligue Europa.

Une qualification que le Français savourait pleinement. "On a une chance de gagner un trophée cette saison. Je pense qu’on a été régulier en Europa League, tant mieux pour nous. On a su faire le match quasi parfait. On a encaissé deux buts mais c’est déjà bien, on a pu en marquer", s’est-il ainsi réjoui au micro de RMC Sport.