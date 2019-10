Arsenal: Lacazette de retour contre Guimaraes

C'est la bonne nouvelle du jour pour Alexandre Lacazette qui fait sa réapparition dans le onze de départ d'Arsenal pour la première fois depuis le 1er septembre à l'occasion de la réception du Vitoria Guimaraes ce jeudi, à l'Emirates Stadium (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa. L'international français avait dû stopper sa saison en raison d'un problème récurrent à un cheville.

L'ancien buteur lyonnais sera associé pour l'occasion en attaque à la nouvelle pépite des Gunners, le Brésilien Gabriel Martinelli, auteur à 18 ans d'un doublé pour ses débuts européens face au Standard Liège lors de la dernière journée.

On notera également le capitanat offert par Unai Emery à Hector Bellerin ou encore la présence dans le onze de départ du jeune défenseur international écossais Kieran Tierney (22 ans).

