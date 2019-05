Henrikh Mkhitaryan a préféré renoncer. Malgré l’importance de la rencontre, le milieu de terrain des Gunners ne sera pas de la finale de la Ligue Europa face à Chelsea, le 29 mai prochain. L’international arménien refuse en effet de faire le déplacement jusqu’à Bakou, théâtre de la finale. La faute au conflit territorial qui empoisonne les relations entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Nagorny-Karabakh, une région à majorité arménienne qui a proclamé son indépendance en 1991 mais qui reste reconnue par la communauté internationale comme faisant partie de l'Azerbaïdjan

"Disputer une telle finale est une occasion qui ne se présente pas tous les jours pour un joueur et je dois admettre que c'est un déchirement pour moi de ne pas pouvoir y participer", a confié l’ancien joueur du Borussia Dortmund sur Twitter tandis qu'Unai Emery se rangeait à la décision de son joueur. "Il veut jouer et nous aider, mais ils ont parlé, lui et sa famille, et ont décidé de ne pas s'y rendre, a-t-il expliqué. Je ne peux pas le forcer à venir avec nous."

Quand un pays a un problème avec un autre, l'UEFA ne devrait pas lui donner la finale Laurent Koscielny



Interrogé sur la BBC, Laurent Koscielny a de son côté poussé un coup de gueule contre l’UEFA et son choix d’organiser cette finale de la Ligue Europa à Bakou. "Je ne suis vraiment pas content, a-t-il ainsi réagi. Tout d’abord parce que nous devons laisser un joueur ici puisqu’il ne peut pas jouer la finale. Mais je pense que l’UEFA doit connaître les différents problèmes qu’elle peut rencontrer avec la politique dans le pays. Quand un pays a un problème avec un autre, l'UEFA ne devrait pas lui donner la finale. Pour nous, c’est difficile parce que nous voulons avoir Micki avec nous. C’est un joueur important."

L’Azerbaïdjan a de son côté redit que tout avait été prévu pour qu’Henrikh Mkhitaryan puisse participer normalement à la finale. "Malgré les relations compliquées entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Mkhitaryan peut jouer la finale, a en effet assuré Leyla Abdullayeva, la porte-parole de la diplomatie azerbaïdjanaise. Des sportifs arméniens ont déjà participé à plusieurs événements importants que l'Azerbaïdjan a accueillis."