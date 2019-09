Arsenal: Guendouzi et Pépé remplaçants à Francfort

Unai Emery a dévoilé le onze qui débutera le match de la 1ère journée de Ligue Europa entre Francfort et Arsenal, jeudi soir (18h55). Le manager des Gunners a décidé de laisser Mattéo Guendouzi et Nicolas Pépé sur le banc pour cette rencontre du groupe F. Pierre-Emerick Aubameyang sera, lui, titulaire en attaque. Du côté de l’Eintracht, Kevin Trapp sera dans le but, André Silva et Bas Dost formeront le duo offensif.

Le onze de Francfort: Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Kamada, Kohr, Sow, Kostic, A. Silva, Dost. Le onze d’Arsenal: Martinez, Chambers, Mustafi, David Luiz, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Smith Rowe, Willock, Saka, Aubameyang.