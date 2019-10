Auteur de son premier doublé avec Arsenal jeudi, Nicolas Pépé a inscrit deux superbes coups francs pour permettre aux Gunners de dominer Guimaraes en Ligue Europa (3-2).

"C’est important pour Pépé. Il peut gagner en confiance avec ce match, a ensuite réagi son entraîneur Unai Emery au micro de BT Sport. Quand il marque, c’est bon pour lui et l’équipe. Il s’améliore, joue plus de minutes et plus de matches. Et en marquant comme ce soir, il nous aide à gagner."