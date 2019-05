Arsenal-Emery: "On veut construire"

Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, garde une attitude positive en dépit de la lourde défaite contre Chelsea (4-1), mercredi en finale de Ligue Europa (sur RMC Sport): "On veut construire et récupérer un niveau qui nous amène parmi les quatre premiers de Premier League. On savait que ce serait difficile, Chelsea a fait une très bonne saison aussi. Ils ont gagné, mais avec notre état d'esprit et notre vision, on veut construire. C'est une étape de plus, l'objectif la saison prochaine sera de continuer à se développer et de rendre l'équipe plus compétitive afin de retrouver la Ligue des champions."