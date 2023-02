Après un choc de haute intensité, Man United sort le Barça et file en 8e de finale !

C'était un choc qui rappelait les grandes soirées de Ligue des Champions pour les deux équipes mais qui a eu lieu cette saison en Ligue Europa. Ainsi, Manchester United et le FC Barcelone étaient opposés lors d'un barrage aller-retour en C3 en vue de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Mais après un match aller magnifique conclu sur un score nul de 2 buts partout, le match retour a aussi tenu toutes ses promesses et finalement, ce sont les Red Devils qui l'ont emporté 2 buts à 1 afin de se qualifier pour le tour suivant.

Le Barça dit adieu à l'Europe

Le FC Barcelone pourra s'en mordre les doigts après cette élimination puisque les hommes de Xavi avaient parfaitement démarré la rencontre en ouvrant le score suite à un penalty de Robert Lewandowski à la 19e minute. L'attaquant polonais a parfaitement lancé l'équipe catalane mais Manchester United n'a jamais rien lâché. Et les Red Devils sont rapidement revenus au score dès le début de la deuxième période. Grâce au Brésilien Fred, les hommes d'Erik Ten Hag ont égalisé à la 47e minute. Tout était donc à refaire pour le Barça et le match totalement relancé. Mais cette deuxième période a finalement souri aux Anglais, poussés par leur public. Finalement, c'est un autre Brésilien qui a permis à United de passer devant dans ce superbe match puisque c'est Antony qui a marqué le but de la victoire à la 73e minute.

Le FC Barcelone prend donc la porte en Europe, après avoir été reversé de la C1 à la C3 à l'automne dernier. Le leader de la Liga devra se concentrer sur le championnat, où il compte huit points d'avance sur le Real Madrid. La Coupe du Roi sera aussi une occasion et une chance de trophée, mais le Barça devra vaincre le Real Madrid en demi-finale. Du côté de Manchester United, les Red Devils peuvent continuer de rêver à un sacre européen, alors que les partenaires de Marcus Rashford affronteront Newcastle en finale de la League Cup dimanche.