Ajax-Lille : Fonte sur le banc des remplaçants

La composition des Dogues pour ce match retour face à l'Ajax 👊

Vos avis ?#AJAXLOSC #UEL pic.twitter.com/4XGbh87Ybq



— LOSC (@losclive) February 25, 2021

Christophe Galtier avait prévenu que José Fonte, son capitaine, avait été gêné par une "petite alerte" musculaire à l'entraînement, mercredi. Le coach a tranché et a pris la décision de ne pas aligner le défenseur central face à l'Ajax Amsterdam, ce jeudi soir en seizième de finale retour de la Ligue Europa (18h55). C'est Tiago Djalo qui prendra sa place en charnière. Pour rappel, lors du match aller, le LOSC, inférieur, s'était incliné (1-2) Ainsi, il faudra un véritable exploit pour le leader de la Ligue 1, face à celui de l'Eredivisie, afin de continuer le chemin dans la compétition vers les huitièmes de finale. Dans l'entrejeu, Xeka est de retour dans le onze et formera un duo avec Renato Sanches. Devant, un duo composé de Yusuf Yazici et Timothy Weah devra tenter de faire pencher la balance du côté du LOSC. En ce qui concerne l'Ajax, Erik ten Hag ne pourra pas aligné ni André Onana - suspendu - ni Sébastien Haller (pour des raisons administratives) mais Tadic ou encore Neres seront bien là.: Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Tadic, Neres.: Maignan - Celik, Djaló, Botman, Bradaric - Ikoné, Sanches, Xeka, Bamba - Weah, Yazici.