Jeudi soir, pour le compte du second tour préliminaire de la Ligue Europa, l'AC Milan défiera les Shamrock Rovers (20h), et visiblement, l'optimisme n'est pas totalement présent dans les rangs du sixième de Serie A, la saison passée, avant cette rencontre importante. Le directeur technique du club, Paolo Maldini, s'est confié au micro de Sky Sport Italie.

Maldini estime que Milan a raison d'être inquiet

"Nous sommes prêts, je l'espère. C'est un match qui nous fait peur. C'est une équipe qui se débrouille bien, première de son championnat, et nous avons quelques problèmes. Rebić pas qualifié, Leão blessé. Nous jouons à l’extérieur dans un match éliminatoire, nous sommes inquiets à juste titre", a-t-il affirmé. Avec 29 point au compteur dans le championnat d'Irlande, les Shamrock Rovers possèdent une large avance sur le second, Bohemians, relégué à 8 points derrière. L'AC Milan, lui, débutera la saison 2020-2021 de Serie A contre Bologne, le 21 septembre prochain.