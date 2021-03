AC Milan : Ibrahimovic forfait contre Manchester United

Cascade de forfaits pour le Milan

Theo Hernandez et Ante Rebic ne sont pas présents dans la liste des joueurs pour affronter Manchester United. Mario Mandzukic, Ismael Bennacer et Hakan Calhanoglu sont forfaits également.

"Ce n'est pas comme une finale. Il y a beaucoup de clubs dans la course (pour la victoire en Ligue Europa, ndlr) . C'est un match prestigieux entre deux clubs historiques avec un grand passé. Nous travaillons pour revenir à la victoire et réaliser nos rêves. J'ai été très impressionné. United a gagné à juste titre contre une équipe fantastique qui n'avait pas perdu depuis 20 ou 21 matchs (Manchester City et ses 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues, ndlr). Nous avons étudié ce match", a expliqué le coach de l'AC Milan. Le match retour face à Manchester United est prévu le 18 mars, à San Siro.



Ancien attaquant de Manchester United entre 2016 et 2018, Zlatan Ibrahimovic devra patienter un peu avant de possiblement retrouver le club anglais qu'il n'affrontera pas, jeudi en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse d'Old Trafford (18h55).Touché par une blessure face à l'AS Roma , le 28 février dernier en Serie A (victoire 2-1) , l'attaquant âgé de 39 ans souffre des adducteurs et n'a pas rejoué depuis, ni face à l'Udinese (1-1) ni contre le Hellas Vérone, dimanche (succès 0-2). L'AC Milan se présentera avec un effectif amoindri de quelques forces car, en plus de l'absence d'Ibrahimovic,L'entraîneur du club lombard, Stefano Pioli, a assuré avoir été impressionné par la performance des Red Devils, dimanche lors du derby contre Manchester City (0-2).