4-0, Monaco humilié par Trabzonspor !

Monaco a subi sa plus lourde défaite de la saison (4-0) jeudi sur le terrain des Turcs de Trabzonspor, relançant le suspense dans le groupe H de la Ligue Europa. Avec six points au compteur après quatre journées, les hommes de Philippe Clement ont laissé filer les Hongrois de Ferencvaros (9 pts), vainqueurs sur leur terrain face à l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1), et se font rattraper par Trabzonspor, qui dispose d'une meilleure différence de buts directe.

Au stade Louis-II il y a une semaine, le match avait rapidement tourné à l'avantage des Monégasques après l'expulsion dès la 11e minute de l'attaquant uruguayen de Trabzonspor Maxi Gomez. Le match s'était soldé par un 3-1 sans appel pour les hommes de Philippe Clement, grâce notamment à un doublé de Wissam Ben Yedder. Devant le vibrant public du stade Senol-Günes de Trabzon, et à onze contre onze, le scénario fut tout autre jeudi pour les Monégasques, qui ont connu leur première défaite toutes compétitions confondues depuis le 15 septembre.

Nübel se saborde

Globalement dominateurs en première mi-temps, les hommes de Philippe Clement ont beaucoup tiré, sans vraiment trouver le cadre. A la 20e minute, Fofana, d'une frappe enroulée aux 20 mètres, a toutefois contraint le portier de Trabzon Ugurcan Cakir à une jolie claquette. Hormis sur une frappe de Gbamin à la 40e minute, les Turcs n'avaient que peu inquiété le gardien allemand de Monaco Alexander Nübel... jusqu'à ce que celui-ci, peu avant la pause, ne voie une de ses relances contrée involontairement par la jambe gauche de Malang Sarr, titulaire de dernière minute. Le ballon rebondit et termina au fond des filets (1-0, 44e). A peine revenus des vestiaires, les Turcs doublaient la mise sur corner: Vitor Hugo, entré à la mi-temps, sautait plus haut que tous et, d'une puissante tête croisée, crucifiait Nübel (2-0, 48e). L'ex-joueur de Nîmes et Lorient Umut Bozok obtenait un coup franc aux 18 mètres quelques minutes plus tard. Enis Bardhi frappait à ras de terre tandis que le mur monégasque sautait: Nübel était une nouvelle fois battu (3-0, 57e). Entré à la 64e minute en remplacement de Bardhi, l'Egyptien Trezeguet profitait aussitôt d'un mauvais contrôle de Vanderson sur une passe en profondeur.

Sa frappe enroulée du droit trompait Nübel et terminait dans le petit filet (4-0, 68e). Les entrées de jeu à la 60e minute de Boadu, Minamino et Martins n'auront rien changé côté monégasque. "Il nous reste trois finales pour nous qualifier", avait déclaré Philippe Clement il y a une semaine. La première "finale" a vu les Monégasques sombrer jeudi soir sur la mer Noire. Monaco devra désormais aller chercher des points le 27 octobre chez les Hongrois de Ferencvaros, qui s'étaient imposés à Louis-II (1-0), avant de recevoir l'Etoile Rouge de Belgrade une semaine plus tard lors de la dernière journée des phases de groupe. Deux matchs couperets si les Monégasques veulent atteindre les 8e de finale et, cette année peut-être, atteindre les quarts.