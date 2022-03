Les amoureux du jeu étaient restés sur ce joli match de foot, intense, indécis et spectaculaire, où le Benfica et l'Ajax s'étaient quittés sur un score de parité (2-2). Il fut un temps, pas lointain, où ce résultat donnait une option réelle pour la qualification. Avec l’abolition de cette règle du but à l'extérieur, il n'en a rien été. Au contraire, cette première manche a compté pour du beurre. Néanmoins, il restait bien des obstacles à surmonter pour les Aigles de Lisbonne face à l'une des équipes les plus titrées à cette altitude. Et c'est ce qu'ils ont fait, avec courage, talent et ténacité.

Le Benfica s'est accroché... avant de frapper au bon moment

On pourrait presque fractionner le plan du Benfica en deux parties bien distinctes. La première consistait à résister. Résister à tout : l'atmosphère, la pression, les vagues offensives d'une formation bien huilée. Les hommes de Nelson Verissimo ont eu une attitude parfaite pour resserrer les lignes grâce à un excellent quadrillage du terrain. Bien-sûr, il y a bien eu quelques frissons ici et là - le but refusé du très redouté Haller (7e) ou la frappe dangereuse de Gravenberch détournée par Vlachodimos (36e) - mais rien de bien tranchant. Le Benfica gérait son affaire à la pause.





Il restait alors la seconde partie du plan : porter l'estocade. Toujours aussi solidaires au retour des vestiaires, les Aigles ont réussi à sortir une fois pour piquer au bon moment. Entre l'option du contre et celle du coup de pied arrêté, la formation lusitanienne a choisi la seconde. Darwin Nunez a été à la réception d'un coup franc excentré bien botté par Grimaldo pour placer une tête salvatrice (1-0, 77e). Le Benfica s'est accroché tant bien que mal dans une fin de match électrique, jusqu'au coup de sifflet final, instant de délivrance pour tout un groupe. Le tableau des quarts tient déjà son petit poucet.