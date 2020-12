Mardi soir au Parc des Princes, le PSG a l'occasion de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020-2021, face à l'Istanbul Basaksehir; dernier du groupe H et éliminé de toutes compétitions européennes. Deuxième du groupe derrière Manchester United avec le même nombre de points (9), le club de la capitale pourra se contenter d'un match nul.



Cependant, Thomas Tuchel a indiqué en conférence de presse qu'il avait pour ambition de s'imposer. "Le premier objectif est de gagner. On ne veut pas penser à autre chose. Je veux qu'on montre le même respect pour l'adversaire que lors des derniers matchs. On doit jouer pour montrer que nous sommes la meilleure équipe. Si on termine premier, cela nous offrira la possibilité de jouer d'abord à l'extérieur puis le deuxième match à domicile. Mais un huitième de finale est un autre match", a jugé le coach allemand en conférence de presse. Absent depuis plusieurs semaines, Julian Draxler est disponible pour la rencontre, ce qui ne sera pas le cas de Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia.

Les statistiques à connaître (avec Opta) :



- Le Paris SG s'est imposé 2-0 lors de sa seule confrontation face à l’İstanbul Başakşehir, grâce

à un doublé de Moise Kean lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison.



- L’İstanbul Başakşehir a perdu 7 de ses 9 derniers matches à l'extérieur toutes compétitions européennes confondues (2 victoires), dont chacun des 4 derniers.



- Le Paris SG a remporté ses 4 derniers matches de Ligue des Champions contre des adversaires turcs, en marquant 10 buts sans en encaisser aucun. Trois de ces matches ont eu lieu depuis le début de la saison dernière, après avoir affronté Galatasaray à 2 reprises en 2019-20.



- L’İstanbul Başakşehir a concédé 4 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions (1-4 contre Man Utd et 3-4 contre le RB Leipzig) – Il pourrait devenir la neuvième équipe de l'histoire de la compétition à concéder au moins 4 buts lors de 3 matches consécutifs, et la deuxième équipe turque après Galatasaray entre octobre et novembre 2014.



- Le Paris SG a remporté 5 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue des Champions (1 défaite), en ne concédant aucun but lors de chacune de ses victoires.



- Le Paris SG pourrait terminer en tête de son groupe de Ligue des Champions pour la quatrième saison consécutive. Depuis la refonte de la compétition et la suppression de la deuxième phase de groupes en 2003/04, seuls deux clubs français ont connu une aussi longue série : Monaco (4 saisons entre 2003-04 et 2016-17) et Lyon (4 saisons entre 2003-04 et 2006-07).



- Le joueur du Paris SG Kylian Mbappé n'a marqué aucun but lors de ses 9 derniers matches de Ligue des Champions, alors qu’il n’avait avant cette série jamais enchaîné plus de 3 matches sans marquer dans la compétition. Au cours de ces 9 matches, il a tiré 27 fois et affiche un xG de 3,9.



- L'ailier de l’İstanbul Başakşehir Edin Visca a parcouru 1264 mètres balle au pied au total en Ligue des Champions cette saison, seul le défenseur central du Bayern Munich David Alaba fait mieux (1465 mètres).



- Le milieu de terrain de l’İstanbul Başakşehir Irfan Can Kahveci a marqué un triplé, avec chacun de ses buts inscrits hors de la surface de reparation, lors de son dernier match dans la compétition contre le RB Leipzig. Il est devenu le premier joueur à réussir cette performance en Ligue des Champions depuis Wayne Rooney contre Fenerbahçe en septembre 2004. Kahveci est également devenu le troisième joueur de l'histoire de la compétition à perdre un match en marquant un triplé, après Ronaldo pour le Real Madrid contre Man Utd en avril 2003 et Gareth Bale pour Tottenham contre l'Inter Milan en octobre

2010.