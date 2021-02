Tout savoir sur Barcelone-PSG

Ce mardi soir sur la pelouse du Camp Nou, le PSG va affronter le FC Barcelone et en savoir sans doute un peu plus en ce qui concerne ses ambitions européennes (21 heures). Pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale devra tenter de s'en sortir sans Neymar (lésion du long adducteur gauche), Angel Di Maria (lésion du muscle droit fémoral de la cuisse droite) et également, de plus longue date, Juan Bernat (rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche). L'état physique de Marco Verratti est encore incertain. D'ailleurs, en conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino a parlé de son groupe : "On y va petit à petit. Il faut analyser Marco lors de l’entraînement d’aujourd’hui (hier, lundi, ndlr), une séance qui ne sera pas exigeante car elle est à 24 heures du match. C’est vrai que les absences de Neymar et Di María sont importantes mais nous avons une équipe prête pour jouer ce match et, si possible, le gagner."

Piqué possible titulaire avec le Barça



Du côté du FC Barcelone, l'argument à surveiller sera bien sûr Lionel Messi. Auteur d'un doublé face à Alavés samedi en Liga (5-1), le natif de Rosario ne sera pas au centre d'un match dans le match avec Kylian Mbappé, selon Ronald Koeman. Victime d'une blessure au ligament du genou droit contre l'Atlético Madrid le 21 novembre dernier, Gérard Piqué pourrait possiblement être aligné en charnière centrale, alors qu'il n'a pas joué depuis. "Gerard va bien, il participe aux entraînements avec le groupe depuis quatre ou cinq jours, on a de bonnes sensations quant à sa forme physique et j'ai encore un jour pour décider si je le mets dans le groupe car il est absent depuis un moment", a prévenu Koeman. Le technicien hollandais devra composer avec les forfaits d'Ansu Fati, de Coutinho, d'Araujo ou encore Sergi Roberto.





Les statistiques à connaître (avec Opta) :



Barcelone a éliminé Paris lors de leurs 3 dernières confrontations en Ligue des Champions : en quarts en 2012/13 (3-3 en cumulé, qualifié grâce aux buts à l’extérieur), en quarts en 2014/15 (5-1 au total) et en 8es en 2016/17 (6-5 au total). Paris n’a plus sorti le club catalan en phase à élimination directe de la LdC depuis 1994/95 (3-2 au total en quarts de finale).



La dernière confrontation entre Barcelone et Paris en Ligue des Champions remonte au 8e de finale en 2016/17. À cette occasion, le club catalan était devenu et reste le 1er club de l’histoire de la compétition à s’être qualifié en remontant un handicap d’au moins 4 buts au match aller (0-4 au Parc des Princes, victoire 6-1 au Camp Nou).



Depuis la saison 2012/13, seuls le Borussia Dortmund et le Real Madrid se sont rencontrés plus souvent (10 fois) que Barcelone et Paris (8) en Ligue des Champions. Ces 8 matches ont produit 32 buts, soit une moyenne de 4 par rencontre.



Le seul club français à s’être imposé au Camp Nou contre Barcelone est Metz lors du 1er tour de la Coupe des vainqueurs de coupes en octobre 1984 (4-1). Aucun club français n’a gagné sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions (2 nuls, 8 défaites).



Barcelone peut atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 14e saison consécutive, un record. Sa dernière élimination en 8e de finale de la LdC remonte à la saison 2006/07 contre Liverpool (2-2 en cumulé, éliminé à cause des buts à l’extérieur).



Paris a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des Champions pour la 9e saison consécutive, égalant le record d’un club français détenu par Lyon entre 2003/04 et 2011/12. Les Parisiens n’ont passé les 8es de finale de la compétition qu’à une seule reprise lors des 4 dernières campagnes (en 2019/20).



Barcelone n’a perdu qu’une seule de ses 33 dernières réceptions en phase à élimination directe de la Ligue des Champions (25 victoires, 7 nuls), contre le Bayern Munich en demi-finale en 2012/13 (0-3). Cela inclut 13 succès lors des 15 derniers (2 nuls) avec une différence de buts de +33 (41 buts pour, 8 buts contre sur ces 15 rencontres).



La seule victoire en déplacement de Paris face à un club espagnol en phase à élimination directe de la Ligue des Champions remonte à février 2013 contre Valence (2-1). Les Parisiens restent sur 3 revers de rang avec un score cumulé de 11-2.



44% des buts de Barcelone en Ligue des Champions cette saison ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (7/16), le plus haut ratio parmi les équipes encore en lice dans l’épreuve.



Antoine Griezmann (Barcelone) a été plus souvent averti (2 cartons jaunes) que décisif en 7 matches de Ligue des Champions au Camp Nou (1 but, aucune assist).



Neymar (Paris) a inscrit autant de buts au Camp Nou (16 en 20 matches) qu’au Parc des Princes (16 en 14 rencontres) en Ligue des Champions. Il est resté muet lors de ses 3 derniers matches en phase à élimination directe de la LdC, mais n’a jamais connu une plus longue série.



Kylian Mbappé n’a inscrit qu’un seul but lors de ses 9 matches à élimination directe en Ligue des Champions avec Paris. Il avait marqué 6 buts en 6 rencontres après la phase de groupes avec Monaco.

Face à face - Barcelone vs. PSG :