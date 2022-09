Le Real Madrid faisait ce mardi son entrée en lice en Ligue des Champions, en défiant le Celtic sur sa pelouse. Une rencontre que Karim Benzema a logiquement débuté, mais il n’a pu rester sur le terrain qu’une demi-heure de jeu. La faute à une blessure contractée.

Une frayeur pour Benzema

L’attaquant français, meilleur buteur de la dernière édition de C1, a été touché au genou et a été ensuite incapable de poursuivre la partie. Il a immédiatement fait signe à son banc pour sortir. Carlo Ancelott s’est exécuté et a lancé Eden Hazard à sa place. La gravité du coup pris par KB9 n’est pas encore connue, mais on peut redouter une blessure importante vu que l’ancien lyonnais quitte rarement le terrain sans être sérieusement touché.

Si Benzema venait à être immobilisé, ça serait une mauvaise nouvelle pour lui, pour son club et aussi pour l’équipe de France. Didier Deschamps doit annoncer dans une dizaine de jours la liste des joueurs sur lesquels il compte pour les deux matches de Ligue des Nations prévus à la fin du mois (contre l’Autriche le 22 septembre et le Danemark le 25 septembre).