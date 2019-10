Tottenham a retrouvé des couleurs en étrillant l'Etoile Rouge de Belgrade, mardi lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (5-0). Les Spurs en profitent pour se replacer à la 2e place du groupe B derrière le Bayern Munich.

"C’est un résultat important pour deux raisons. D’abord pour notre confiance et ensuite pour ajouter 3 points au classement ce qui est vraiment très, très important pour nous. Nous sommes très contents. (…) On a besoin de retrouver nos meilleures sensations. Evidemment, nous devons renforcer cette confiance. On doit y aller pas à pas pour être solides à nouveau", a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse.