Tottenham a réussi un 8e de finale aller de la Ligue des champions proche de la perfection mercredi face à Dortmund (3-0). Une victoire très large qui offre de belles perspectives aux Spurs. "C’est un très bon résultat, je suis content, on a très bien joué. Défensivement, c’était quasiment parfait. On a marqué trois buts, je pense qu’on est sur la bonne voie mais il faut continuer car il y aura un autre match et ce sera très dur là-bas. Nous sommes capables de refaire un grand match et passer ce tour", a expliqué l'ancien Parisien Lucas en zone mixte.