Le PSG s’est construit cet été un effectif impressionnant et qui fait trembler de nombreuses équipes européennes. Mais, il y en a aussi celles qui ne sont guère effrayées par l’armada francilienne car convaincues de leurs propres forces. C’est le cas de Chelsea, l’équipe championne d’Europe en titre.

Les Londoniens ont déjoué tous les pronostics la saison dernière en allant gagner la prestigieuse C1. Après avoir donc fait plus que répondre aux attentes, la bande à Tuchel s’est encore renforcée durant l’intersaison en se payant les services d’un grand buteur, en la personne de Romelu Lukaku. Avec les armes qui sont les siennes, elle est donc confiante quant à ses chances de confirmer et l’ogre parisien ne semble pas l’impressionner plus que cela.

« Il est temps de se mettre au travail »

Ce mercredi, lors de sa conférence de presse de présentation, Lukaku s’est exprimé sur l’épouvantail français. Il assure qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur. « Au bout du compte, le PSG a une belle équipe. Mais nous avons une grande équipe aussi et la saison ne fait que commencer, alors voyons comment nous pouvons continuer à construire sur ce que nous avons, et ensuite nous pouvons voir jusqu'où nous pouvons aller. Nous devons aborder un match à la fois ».

L’ancien attaquant de l’Inter a aussi évoqué ses propres ambitions en revenant dans son ancien club : « Le rêve est devenu réalité maintenant, je dois donc faire mes preuves sur le terrain. Maintenant que je suis là, il est temps de me mettre au travail et de laisser mes performances parler ».