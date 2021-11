Carlo Ancelotti peut comprendre le point de vue des supporters et les sifflets du public de Bernabeu concernant la performance peu reluisante de ses joueurs, lors de la victoire 2-1 contre le Shakhtar Donetsk. Tout en préférant se concentrer sur les points positifs et les trois points, l'Italien a reconnu que son équipe devait être meilleure. "Je comprends les sifflets parce que je connais l'atmosphère", a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d'après-match.

Ancelotti comprend les supporters

"C'est un stade exigeant. Nous avons bien commencé les deux mi-temps puis nous avons baissé de régime. Nous n'avons pas été assez agressifs. "Cela peut arriver et c'est bien que les fans nous réveillent avec quelques sifflets". La clé pour obtenir les trois points a certainement été Thibaut Courtois, Vinicius et Karim Benzema. "C'est vrai qu'ils se sont démarqués plus que d'autres", a déclaré Ancelotti à propos du trio précité. C'est une équipe qui tente tout. [David Alaba et Eder Militao ont également bien joué. Je suis d'accord pour dire que Courtois, Vini et Benzema ont brillé, mais le Real Madrid est le Real Madrid et c'est une équipe".