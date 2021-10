L'ancien attaquant de Chelsea n'a pratiquement pas joué avec le Real Madrid depuis qu'il a rejoint le club et il a rencontré son dernier problème lors d'une mission internationale avec la Belgique. "Hazard est fatigué d'avoir ces problèmes, il n'est pas blessé mais il a une surcharge", a détaillé Ancelotti lors de sa conférence de presse d'avant-match.

Un mix de jeunes et de vétérans



"Personne n'est plus frustré qu'Hazard. Je pense qu'il sera disponible contre Barcelone ou Osasuna". Avec l'arrivée d'Eduardo Camavinga qui a eu un impact si immédiat que des points d'interrogation ont surgi quant à l'avenir du célèbre trio de milieu de terrain composé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, pourtant l'entraîneur italien a confirmé qu'ils font tous encore partie de ses plans.



"Je pense qu'ils [Kroos, Casemiro et Modric] sont des joueurs qui continuent à être compétitifs au plus haut niveau", a poursuivi Ancelotti. Ensuite, nous avons une équipe avec de jeunes joueurs comme Blanco, Camavinga et Valverde qui les poussent beaucoup. Je dois prendre en compte l'âge et l'expérience de chacun, nous avons un milieu de terrain qui peut rivaliser avec n'importe qui."