L'incertitude est toujours de mise et l'inattendu n'est pas à écarté, mais après trois semaines sans jouer, les chances de voir Karim Benzema dans la peau d'un titulaire mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions face au PSG, relève de plus en plus de l'impossible pour le Real Madrid. Absent depuis le 23 janvier suite à une douleur aux ischio-jambiers, le Français devrait laisser sa place au coup d'envoi à un partenaire plus en jambes. Et ce pourrait être Gareth Bale.

Titularisé samedi face à Villarreal par Carlo Ancelotti, le Gallois a montré de belles choses. Même s'il n'a pas marqué, l'international du Real Madrid a été particulièrement dangereux, n'hésitant pas à tenter sa chance et à inquiéter très régulièrement le portier adverse. Replacé dans l'axe par son entraîneur, celui qui n'avait plus rejouer sous les couleurs du Real depuis le 28 août dernier a impressionné et marqué de très gros points en vue d'une titularisation surprise le 15 février au Parc des Princes.

Ancelotti se laisse le temps

Quant à Karim Benzema, il devrait être présent dans le groupe madrilène appelé à se déplacer à Paris. Même s'il a repris l'entraînement depuis la fin de semaine, il risque d'être un peu juste. En conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a d'ailleurs pas caché qu'il était en pleine réflexion sur le sujet : "Je ne sais pas encore si Bale sera titulaire mardi, parce qu'on pourrait récupérer tout le monde."

Le Real muet avant Paris