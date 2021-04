"Une machine", selon Mauricio Pochettino. Déja en verve six jours plus tôt à l’Allianz Arena, Idrissa Gueye a livré une prestation pleine face au Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes. Si les Parisiens se sont inclinés 1-0 face aux Bavarois, mais se qualifient pour le dernier carré de la Ligue des Champions grâce à leur victoire 3-2 à l’aller, le milieu de terrain a fait preuve d’une activité débordante, et été l’un des joueurs les plus en vue de cette rencontre, alors que c’est son coéquipier Neymar qui est reparti avec le trophée d’homme du match.



Il y a bien eu ces deux ballons mal maîtrisés et perdus, sans doute par excès d’énergie, et qui auraient pu coûter très cher, peu avant la demi-heure de jeu puis juste après la reprise. Mais en dehors de ces rares errements, il n’a eu de cesse d’harceler ses adversaires, en particulier Joshua Kimmich, véritable plaque tournante du Bayern, et de colmater en permanence les brèches. Sans surprise, il affiche des statistiques impressionnantes, comme celle des duels remportés (80%).

Le "N’Golo Kanté du PSG"



Après avoir été le joueur parisien à avoir touché le plus de ballons lors du match aller (57), il en a cette fois comptabilisé un de plus (58). Et il en a fait bon usage, avec 79% de passes réussies. Il a aussi récupéré 6 ballons, nouvelle preuve de son incessante activité. De quoi pleinement mériter son surnom de "N’Golo Kanté du PSG", comme l’avait qualifié son ancien sélectionneur au Sénégal Alain Giresse dans les colonnes du Parisien, estimant également qu’on avait retrouvé le Gueye étincelant du PSG-Real Madrid de septembre 2019.



L’ancien Lillois a aussi évité de prendre un nouveau carton jaune, après celui récolté au Camp Nou qui lui avait valu d’être remplacé à la pause par Pochettino, et ne sera donc pas suspendu dans deux semaines pour la demi-finale aller, face à Manchester City ou le Borussia Dortmund. Une bonne nouvelle de plus pour le PSG et son entraîneur, qui va récupérer Marco Verratti, resté sur le banc mardi soir, et pourra difficilement se passer de "Gana" au prochain tour, et pour cette fin de saison à suspense…