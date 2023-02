En décembre dernier, Dayot Upamecano a déjà trouvé sur son chemin un certain Lionel Messi. Le génie argentin avait pris le dessus puisqu'il avait inscrit un doublé et permis à son équipe de remporter la plus grande compétition de sélections : la Coupe du Monde. Le défenseur central français sera de nouveau opposé à Lionel Messi ce mardi, mais avec le Bayern Munich cette fois-ci. Le Bavarois va tenter de stopper le Parisien et commence à connaître quelques clés. Dans une interview accordée à L'Equipe, le joueur de 24 ans a donné les clés pour stopper l'ancienne gloire du FC Barcelone.

"Si tu n'as pas les yeux sur lui, tu vas avoir mal. Je pense que c'est le joueur le plus intelligent du football. Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes (il tourne la tête des deux côtés). Il regarde comment tu réagis, il t'étudie. Il essaie de se faire oublier donc tu dois toujours avoir le regard sur lui. En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe."