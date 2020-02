Garcia : « Pas de plan anti-Ronaldo »

C'est face à un ogre du football européen que Lyon se retrouvera mercredi (21h00). Qualifiés in extremis pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions, les Gones recevront la Juventus Turin et son effectif cinq étoiles au Groupama Stadium.« On pensait que Liverpool et Paris s’imposeraient mais ils ne l’ont pas fait car ils ont joué de grandes équipes, a rappelé l'ancien coach de l'OM. A nous de faire le match qu’il faut. Espérons que la Juventus ne soit pas à 100% pour déjouer les pronostics. Peu de monde nous donne gagnant. Il faut avoir confiance en nous. Je n’ai pas d’inquiétude concernant la motivation de mes joueurs. Cette affiche donne envie dans une semaine assez incroyable. Il faudra être à 100%, au top dans tous les domaines. »



Les Rhodaniens devront notamment se méfier de Cristiano Ronaldo, qui n'a pas perdu l'habitude de répondre présent dans les grands rendez-vous. « On n’est pas surpris de ce qu’il fait à son âge, a avoué Garcia. C’est un formidable professionnel. Il travaille plus que les autres, avant et après les séances. C’est intéressant pour le foot d’avoir des joueurs comme lui. On n’a pas besoin d’un plan anti-Ronaldo puisqu’il en faudrait aussi pour les autres joueurs comme Dybala. On va essayer de répondre collectivement. » Le technicien de 56 ans est aussi revenu avec les rumeurs ayant récemment fait état d'un intérêt des Bianconeri pour Houssem Aouar. « C'est de bonne guerre avant un match comme celui-là » a-t-il assuré.

Garcia : "Des similitudes entre la Juve et l'OL"