L'Olympique Lyonnais a débuté sa campagne de Ligue des champions par un match nul à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg (1-1). Un résultat évidemment décevant pour les Gones qui ont déjà manqué une opportunité de se positionner dans ce groupe G.

"C’est difficile, la seule chose qu’il reste à faire c’est de continuer à travailler et d’être le plus performant possible. Il y a un moment donné ça va basculer du côté positif, on saura alors saisir notre chance et aller de l’avant", a plaidé Anthony Lopes à l'issue de la rencontre. C'est déjà le 4e match consécutif sans victoire pour les Lyonnais.