PSG _ Dortmund, ce sera finalement sans Thiago Silva. Engagé dans une course contre-la-montre depuis sa lésion du biceps fémoral droit le 23 février dernier, contre Bordeaux (4-3), le défenseur brésilien suscitait l’optimisme. Mais il ne fait finalement pas partie du groupe communiqué en début d’après-midi par le Paris Saint-Germain pour ce huitième de finale retour. Le staff n’était visiblement pas convaincu de sa capacité à disputer une rencontre de cette intensité à 100%.

📄 Le groupe parisien pour #PSGBVB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

Alors qu’il a manqué deux séances d’entraînement en début de semaine, car victime d’une angine, Kylian Mbappé est lui bien présent dans ce groupe de 19. L’attaquant français était avec ses coéquipiers pour un réveil musculaire au Camp des Loges, mercredi matin, mais il n’est pas garanti qu’il démarre cette rencontre dans la peau d’un titulaire. S’il le fait, il n’est pas non plus certain qu’il sera en pleine forme. Ce groupe répond donc à quelques questions. Mais pas à toutes.

Le groupe parisien : Navas, Rico, Bulka - Kehrer, Bernat, Marquinhos, Kurzawa, Kimpembe, Diallo - Paredes, Kouassi, Gueye, Draxler - Di Maria, Neymar, Icardi, Cavani, Mbappé, Sarabia