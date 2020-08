Maxwel Cornet, c'est quatre buts en trois matchs contre City

Maxwel Cornet était partout sur la pelouse de l'Estadio José Alvalade ce samedi soir face à Manchester City (3-1). Et dans les prochaines nuits, il sera toujours présent dans les cauchemars de joueurs mancuniens qui comptaient sur le Final 8 de la Ligue des Champions pour terminer l'été avec un sacre continental historique.Peu avant la demi-heure de jeu, il a profité d'un ballon qui trainait pour ajuster Ederson et ouvrir le score. Ce but, sur la première frappe cadrée lyonnaise de la soirée, a lancé les Gones vers la qualification.Il a surtout permis à Maxwel Cornet de se rappeler au bon souvenir des Skyblues. Quatre de ses six buts en Ligue des Champions ont été marqués contre Manchester City. A l'automne 2018, l'international ivoirien s'était déjà illustré quand les hommes de Bruno Génésio avaient résisté à Kevin De Bruyne & co en phase de poules.Au match retour, le gaucher avait inscrit un doublé pour permettre à son équipe d'arracher le point du match nul (2-2). Le natif de Bregbo en est donc maintenant à quatre buts en trois matchs face au Citizens. C'est simple, depuis l'arrivée de Pep Guardiola en Angleterre, seul Lionel Messi a fait aussi bien.Mais plus que ce but et ce record, Maxwel Cornet a été omniprésent dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Défensivement, il a fait les efforts pour contenir les montées de Kyle Walker. Juste avant la mi-temps, il s'est aussi distingué avec un superbe tacle pour suppléer Anthony Lopes sur une énorme occasion de Raheem Sterling.. Il a pris deux fois la profondeur dans le dos de la défense mancunienne mais n'a pas réussi à marquer. Maxwel Cornet était partout mais surtout dans les actions qui ont permis à l'OL d'éliminer Manchester City.