Entre Sarcelles où il est né et le Parc des Princes où il a marqué son dernier but, il y a moins de 20 kilomètres. Pourtant, Riyad Mahrez a dû parcourir beaucoup plus de chemin pour tracer sa route entre son premier club et le dernier carré de la Ligue des Champions. Et à chaque étape, l'attaquant a eu l'occasion de prouver l'étendue de ses progrès. Aujourd'hui, le Francilien est un des leaders techniques de Manchester City. Pour atteindre ce niveau, il a fait preuve de résilience. De ses débuts à Quimper en CFA jusqu'à l'Etihad Stadium, l'ailier est toujours parvenu à s'imposer.

Au Havre, à Leicester et chez les Citizens, comme au sein de la sélection algérienne, le joueur de 30 ans a su faire l'unanimité. Et alors que le titre remporté à la surprise générale avec les Foxes en ayant été impliqué sur 27 buts reste son chef d’œuvre, Riyad Mahrez a su monter en puissance sous les ordres de Pep Guardiola pour s'imposer dans les rangs d'un des clubs les plus puissants du monde.

Malgré les doutes, Riyad Mahrez s'est toujours imposé



Cette saison, le gaucher a été impliqué sur 19 buts toutes compétitions confondues. Le dernier en date a permis au leader de la Premier League de se retrouver dans une situation favorable avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le PSG. Si Riyad Mahrez a eu de la réussite avec son coup-franc victorieux inscrit au Parc des Princes, il a su provoquer cette chance en étant un danger permanent pour la défense parisienne. Virevoltant et insaisissable avec ses qualités techniques, le Fennec est un des meilleurs ailiers du monde. Responsabilisé par Pep Guardiola après des débuts compliqués chez les Skyblues, l'attaquant acheté 68 millions d'euros a su s'imposer malgré les doutes. Comme à chaque fois.

Aujourd'hui, il est un des principaux atouts offensifs des Citizens. Et il l'a prouvé lors de sa première apparition dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne. «Riyad a très bien joué. Il est vraiment bien ces derniers mois. Il a vraiment très bien joué, avec de la personnalité. Riyad, c'est quelqu'un qui ne ressent pas la pression, il gère très bien ces grands rendez-vous», analysait son entraîneur après la demi-finale aller. Ce jour-là, l'Algérien avait été décisif pour la quatrième fois en cinq matchs à élimination directe de Ligue des Champions. La preuve qu'à 20 kilomètres de là il est né comme aux quatre coins de l'Europe, Riyad Mahrez s'éclate avec les Skyblues.