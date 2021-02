Pep Guardiola savoure. Le coach espagnol a été sondé sur la série de victoires de son club toutes compétitions confondues et a répondu en tançant les médias (et José Mourinho, grand détracteur du coach ibérique) de manière subtile. Lauréat de Mönchengladbach (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City est sur une série impressionnante de 19 succès de rang. "Nous avons beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de joueurs incroyables. Voilà l'explication...", a-t-il asséné avec beaucoup d'ironie pour expliquer les belles prestations des siens.

"C'est parce que nous avons beaucoup d'argent"



Taquin, Guardiola est allé plus loin dans son raisonnement face aux relances des médias. "C'est vrai. Sans joueurs de bonne qualité, nous ne pouvons pas le faire. Les joueurs sont fantastiques et ont une relation incroyable. Ils jouent chaque match en pensant à le gagner. Chacun est impliqué, c'est l'explication de cette série de victoires. Les joueurs offensifs font des efforts incroyables. C'est pour ça que l'adversaire a autant de mal, nous défendons bien. Maintenant, pensons à West Ham (samedi). Le match retour est dans trois semaines, donc maintenant, la prochaine cible est West Ham. C'est tout ce qui me préoccupe."