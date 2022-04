Comme prévu, la rencontre a été longtemps fermée ce mardi à l'Etihad Stadium. Opposé à l'Atlético de Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Manchester City a très longtemps buté sur la défense espagnole avant de trouver la faille par l'intermédiaire de Kevin de Bruyne (1-0). Malgré ce but d'avance, Pep Guardiola a mis ses joueurs en garde avant un match retour prévu mercredi prochain à Madrid.



Un avertissement de l'entraîneur mancunien, notamment pour que ses hommes ne se laissent pas embarquer par les provocations adverses, comme celle entrevue mardi lorsque Angel Correa a tiré dans le ballon en direction d'un Jack Grealish alors au sol. "On devra garder le contrôle de nos émotions et faire ce que nous avons à faire", a déclaré Guardiola en conférence de presse d'après-match. "Il y aura un arbitre. L'Atlético est un habitué de ces phases finales et ce sera pour nous l'occasion de tester notre maturité."

"Ne pas entrer dans leur jeu"



Même son de cloche du côté de Kevin De Bruyne qui veut aussi rester concentré sur le jeu et ne pas entrer dans les éventuelles provocations madrilènes. "On doit rester unis et ne pas entrer dans leur jeu. C'est comme ça qu'ils jouent." Rendez-vous le 13 avril prochain au Wanda Metropolitano de Madrid (21h).