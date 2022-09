Après le dernier revers - une défaite 4-1 contre Naples pour son entrée dans le Groupe A de la Ligue des Champions - Klopp pense que son équipe doit se réinventer. La formation anglaise a été complètement dépassée et surclassée.

Klopp n'encaisse pas



Klopp a admis après coup que ce résultat était dur. "C'est vraiment difficile à encaisser. Je dirais que ce n'est pas si difficile à expliquer quand on a vu le match et, pour commencer, les deux penalties... avant tout, Naples a fait un très bon match - et pas nous, c'est la première explication de la défaite. Après les penalties, les buts suivants, nous les avons servis sur un plateau. Ce n'est pas cool et nous aurions dû mieux défendre en premier lieu. Ensuite, menés 3-0 et n'ayant jamais vraiment d'occasions dans le jeu - nous n'étions pas compacts ni défensivement ni offensivement. Jusqu'à l'entrée de Thiago, je ne me souviens pas d'une seule situation de contre-pression parce que nous étions tout simplement trop larges. Tout était très évident, la question est de savoir pourquoi c'est arrivé. Je ne peux pas le dire maintenant, j'ai besoin de temps pour y réfléchir", a expliqué Klopp après le match.