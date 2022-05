Liverpool ne devrait pas arriver sur la pelouse de l'Estadio de la Cerámica avec trop d'arrogance. Il y a une semaine à Anfield, les Reds avaient su perforer la défense de Villarreal à plusieurs reprises, avec un succès lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions (2-0). Toutefois, la méfiance reste de mise avant le manche retour, prévue mardi soir en Espagne. Ce week-end, Jürgen Klopp a pu effectuer une légère rotation contre Newcastle, avec les présences sur le banc de touche d'Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara et Mohamed Salah lors du coup d'envoi.



"Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile"



Avant de défier la formation d'Unai Emery et tenter de valider sa présence en finale de la Ligue des Champions, le 28 mai prochain au Stade de France, Klopp s'est présenté en conférence de presse, ce lundi. "C'est une demi-finale, ça devrait être difficile. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile. Mais nous avons joué un bon match à domicile et nous devons également en jouer un bon à l'extérieur. Vous ne savez jamais si nous aurons une autre chance en demi-finale", a-t-il assuré, dans des propos rapportés par Liverpool Echo. Conscient de disposer d'une équipe "exceptionnelle", il a également souligné l'importance de "la maturité et l'expérience" dans ce genre de rendez-vous.



Lors du match aller, Villarreal n'avait pu frapper qu'une seule fois vers le but gardé par Alisson, mais pour Klopp, la donne devrait être différente mardi soir. "Nous devons être prêts à jouer un match de haut niveau. Ils essaieront de jouer beaucoup plus de football que ce que nous ne leur avons permis lors du premier match", a glissé Klopp, qui a estimé qu' "Unai (Emery, ndlr) va certainement essayer d'adapter certaines choses", avant de conclure que ce "sera vraiment intéressant".

