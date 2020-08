Pour sa première finale de Ligue des Champions, le PSG n'a pas été ridicule. Loin de là. Face à un Bayern Munich qui termine la saison avec onze victoires en autant de sorties sur la scène européenne, le champion de France a manqué de peu l'examen qui devait lui permettre d'inscrire son nom au palmarès de la C1. Il n'y aura pas de rattrapage mais beaucoup de leçons à retenir de cette entrée dans la cour des grands.

Les hommes de Tuchel ont respecté le plan



Les hommes de Thomas Tuchel ont respecté le plan à la lettre. Novices à ce niveau, ils n'ont pas cédé à l'euphorie en manquant de respect à un adversaire qui n'attendait que ça. En se reposant sur ses fondamentaux et sur ses forces, Paris a opposé une belle résistance au club bavarois. Bien regroupés en défense, les Parisiens ont longtemps muselé la meilleure attaque de la compétition. Le soutien est toujours arrivé dans le bon timing pour réaliser des prises à deux très efficaces. Le bloc défensif a bien coulissé et les transitions ont été réussies avec un jeu dans la profondeur qui a été redoutable. Dans les couloirs, les latéraux parisiens ont longtemps dicté leur rythme. L'effectif parisien a récité ses systèmes pour prouver sa qualité aux yeux du monde entier. Seule la finition n'a pas été au rendez-vous. Avec un tir cadré de plus que le Bayern, Paris a marqué un but de moins. C'est celui qui a fait la différence au score final.

Un placement hésitant a été suffisant pour le Bayern



Dans cette finale, les coéquipiers de Marquinhos avaient deux devoirs à rendre : une rigueur défensive de tous les instants et une efficacité maximale dans la surface adverse. Ils n'ont fait que la moitié du travail en butant sur Manuel Neuer à plusieurs reprises. Autoritaire, le portier allemand a dégoûté les attaquants parisiens avec son envergure qui a mis en échec Kylian Mbappé ou Marquinhos. Mais ce n'est pas le seul duel perdu par les Parisiens. Sur le but de Kingsley Coman, le placement hésitant d'un Thilo Kehrer obligé de se concentrer sur Robert Lewandowski a été sanctionné. L'Allemand, très en vue dans la première demi-heure, n'a pas commis d'erreur mais il n'a pas réussi à aller au bout de son match abouti. Comme certains de ses coéquipiers.

Le "vice" bavarois a limité les chances parisiennes d'égaliser



Dans une rencontre où Neymar a oublié ses dribbles les plus spectaculaires, ses partenaires ont manqué de vice. Ils se sont parfois fait taper sur les doigts dans les duels. Les Allemands n'ont pas hésité à faire plus d'une vingtaine de fautes pour ralentir le jeu du club français qui voulait vite revenir au score. Paris en avait certainement les capacités mais n'a pas eu l'occasion de les mettre en œuvre. En ne parvenant pas à utiliser tous ses acquis, le PSG s'est frustré et peut nourrir des regrets. Mais c'est une part importante de l'apprentissage du haut-niveau. Très proche de réaliser l'exploit ce dimanche à Lisbonne, le champion de France aura l'occasion de s'en souvenir quand il aura une nouvelle opportunité de soulever la coupe aux grandes oreilles. Et quand on repense à la prestation parisienne, cette chance pourrait arriver aussi vite que la victoire a été proche cette année.



Tuchel : "On a manqué de chance"