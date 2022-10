L'OM pour confirmer. Une semaine après avoir obtenu son premier succès dans cette édition de la Ligue des Champions face au Sporting Portugal (4-1), le club phocéen aura l'occasion mercredi d'obtenir possiblement 3 nouveaux points dans la reine des compétitions de clubs, à condition bien sûr de prendre le meilleur sur la formation de Ruben Amorin. "On doit bien jouer. Il n'y a pas de finale, il n'y a pas de vie ou de mort. C'est du sport, il faut bien jouer demain, on va essayer de faire de notre mieux", a prévenu Igor Tudor, ce mardi en conférence de presse, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

"Prendre cela comme un défi"



Valorisant l'expérience de son futur opposant, qui avait dû évoluer à 10 contre 11 lors de l'aller en raison de l'expulsion d'Antonio Adan, le natif de Split a refusé de considérer la semaine à venir comme cruciale, alors que l'OM défiera le PSG au Parc des Princes, dimanche lors du Classique. "Ce sont deux matches très importants, mais on est concentrés sur demain et après, on verra. Quand on est habitué à ce genre de matchs, même comme joueurs, il faut prendre cela comme un défi. Comme entraîneur, j'aime voir les progrès, la volonté de courir, les voir ne pas commettre d’erreur", a sobrement clamé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas estimé que ses joueurs auraient besoin d'être réveillés, après avoir été battus par l'AC Ajaccio, en Ligue 1 (1-2). Un match qui a été un "cauchemar", selon Tudor.