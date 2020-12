Éliminé de cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions, à l'instar de son futur opposant, Krasnodar, le Stade Rennais n'a plus que la troisième place du groupe E comme objectif. Face au club russe, l'équipe dirigée par Julien Stéphan va disputer une rencontre importante en Russie, mercredi (18h55) devant 10 000 spectateurs.



Avec 1 point au compteur, les deux équipes espèrent désormais éviter de terminer en tant que lanterne rouge du groupe. En conférence de presse, le technicien du club breton a prévenu : "Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je suis convaincu qu'ils seront investis d'une mission. On aura un adversaire de qualité avec énormément d'expérience, qui va récupérer tous ses atouts."



En effet, lors du match aller disputé en France pour l'entame de cette phase de poules, les deux équipes n'avaient pu se départager (1-1) et la formation russe n'avait, par exemple, pas pu compter sur Rémy Cabella (positif au coronavirus), qui sera bien là mercredi. Du côté de Rennes, il faudra composer sans Serhou Guirassy, touché à la cheville droite, et absent durant plusieurs semaines.

Les stats à connaître (avec Opta) :



Chacun des 5 derniers matches de Krasnodar contre un adversaire français en compétition européenne a vu les deux équipes marquer (1 victoire, 3 nuls, 1 défaite), dont l'aller contre Rennes cette saison (1-1).



Il s'agira du tout 1er match à l'extérieur de Rennes contre un adversaire russe dans une compétition européenne, tandis que Krasnodar a déjà accueilli des équipes françaises à 2 reprises : Lille en novembre 2014 (1-1) et Nice en septembre 2016 (5-2), à chaque fois en Ligue Europa.



Le FK Krasnodar et Rennes sont d’ores et déjà éliminés de la phase de groupes de la Ligue des Champions – en revanche, le vainqueur de ce match sera automatiquement qualifié en 8es de finale de la Ligue Europa.



Le FK Krasnodar (1 nul, 3 défaites) et Rennes (1 nul, 3 défaites) n'ont pas encore remporté le moindre match au cours de leur 1re campagne de Ligue des Champions. Le CSKA Moscou (1992/93) et le Spartak Moscou (1993/94) sont les seuls clubs russes à n'avoir remporté aucun de leurs 5 premiers matches dans la compétition, tandis que Montpellier en 2012/13 est le seul club français à l’avoir fait.



Le FK Krasnodar a perdu ses 2 matches à domicile en Ligue des Champions sur un score cumulé de 6 à 1 – 4 des 6 buts encaissés ayant été concédés dans les 15 dernières minutes.



Rennes a perdu chacun de ses 6 derniers matches à l'extérieur en grandes compétitions européennes (hors qualifications), inscrivant seulement 2 buts pour 13 encaissés.



Rennes n'enregistre en moyenne que 4.5 tirs par match en déplacement en Ligue des Champions cette saison, contre 16.5 à domicile.



Seul Barcelone (25) a utilisé plus de joueurs différents en Ligue des Champions cette saison que Rennes (24). Pourtant un seul joueur rennais a trouvé le chemin des filets jusqu’à présent dans la compétition.



Le FK Krasnodar a subi plus de tirs (81) et plus de tirs cadrés (33) que toute autre équipe en Ligue des Champions jusqu'à présent cette saison.



Serhou Guirassy a marqué les 2 buts de Rennes en Ligue des Champions jusqu'à présent, les 2 fois à domicile. L’équipe française n'a pas encore marqué à l'extérieur dans la compétition.